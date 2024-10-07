شكرا لقرائتكم خبر عن "الهباش" ردًا على "مشعل": أولويتنا وقف الحرب وليس المتاجرة بالدم الفسطيني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ردت الرئاسة الفلسطينية على رئيس حركة حماس في الخارج، خالد مشعل، بعد إشادته بالإنجازات والمكاسب التي حققها هجوم السابع من أكتوبر، أو ما يعرف باسم "طوفان الأقصى".

ونقلًا عن "العربية" أكد مستشار الرئيس الفلسطيني محمود الهباش، في تصريحات اليوم الاثنين، قائلًا: "الشعارات الكاذبة لن تحقق مصلحة أو تحمي مواطن"، واتهم إيران بالمتاجرة بالقضية الفلسطينية، معتبرًا أنها لم تدعم الشعب الفلسطيني بل تاجرت بدمه فقط. واعتبر أن حماس فضلت التحالفات الخارجية على المصلحة الوطنية. وقال: "أولويتنا وقف الحرب وليست المتاجرة بالدم الفلسطيني".

وتابع: "هجوم 7 أكتوبر جعل رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في وضع أفضل"، معتبرا أن الانتصار الحقيقي يكمن في حماية الشعب الفلسطيني. ويرى أن حماس وإسرائيل تسببتا بمعاناة للفلسطينيين. تغييرات السابع من أكتوبر جاءت تلك التصريحات بعد أن اعتبر مشعل أن صورة الردع الإسرائيلية تحطمت في السابع من أكتوبر الماضي، رغم بعض المكاسب الإسرائيلية التي تحققت مؤخرا في لبنان. ورأى أن خسائر محور المقاومة تكتيكية، بينما خسائر إسرائيل استراتيجية". وحث على فتح جبهات قتال جديدة، لاسيما في الضفة الغربية. الحرب على غزة ولبنان وتأتي فاتورة عام من الحرب على غزة باهظة للغاية على الصعيد البشري والمادي. إذ بلغ عدد القتلى أكثر من 42 ألفًا فيما نزح عشرات الآلاف، وتهدمت أو تضررت ثلثا الأبنية في القطاع.

أما في لبنان فبلغ عدد القتلى أكثر من 2000، بينما قارب عدد النازحين المليون، وسط دمار هائل لحق بالعديد من البلدات في الجنوب، فضلا عن الضاحية الجنوبية لبيروت.

