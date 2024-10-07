كير ستارمر: لن نتوانى عن السعى للسلام ورفع المعاناة عن المدنيين فى غزة

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القاهرة - سامية سيد - جددت بريطانيا مطالبتها بوقف فورى لإطلاق النار فى قطاع غزة ولبنان، مع رفع القيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية.. مؤكدا أن بلاده لن تتوانى عن السعى للسلام ورفع المعاناة عن المدنيين فى غزة.

وأكد رئيس الوزراء البريطانى كير ستارمر، في بيان نشرته الحكومة البريطانية بمناسبة مرور عام على حرب غزة ، اليوم الاثنين، ضرورة عدم تجاهل معاناة المدنيين المستمرة؛ بسبب الصراع المشتعل فى الشرق الأوسط.

وقال ستارمر: "لن نتوانى في سعينا لتحقيق السلام.. ونجدد عزمنا على إعادة الرهائن وتقديم الدعم لمن يعانون والعمل من أجل مستقبل أفضل للشرق الأوسط" .. مجدد دعوته إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة ولبنان، ورفع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.