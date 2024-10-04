شكرا لقرائتكم خبر عن الأكبر منذ 24 عامًا بالضفة الغربية.. استشهاد 20 فلسطينيًا في مجزرة للاحتلال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - استشهد 20 فلسطينيًا على الأقل وأصيب عدد آخر بجروح، في قصف للاحتلال الإسرائيلي الليلة، استهدف مخيم طولكرم بالضفة الغربية.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن الطواقم الطبية انتشلت 20 شهيدًا من تحت منازل تعرضت لقصف إسرائيلي في مخيم طولكرم، بينهم أطفال ونساء.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن الطواقم الطبية انتشلت 20 شهيدًا من تحت منازل تعرضت لقصف إسرائيلي في مخيم طولكرم، بينهم أطفال ونساء.