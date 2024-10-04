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الأكبر منذ 24 عامًا بالضفة الغربية.. استشهاد 20 فلسطينيًا في مجزرة للاحتلال

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واس - القدس المحتلة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - استشهد 20 فلسطينيًا على الأقل وأصيب عدد آخر بجروح، في قصف للاحتلال الإسرائيلي الليلة، استهدف مخيم طولكرم بالضفة الغربية.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن الطواقم الطبية انتشلت 20 شهيدًا من تحت منازل تعرضت لقصف إسرائيلي في مخيم طولكرم، بينهم أطفال ونساء.

الأكبر منذ عام 2000

وأوضحت أن الطواقم الطبية تواصل البحث عن مفقودين تحت ركام المنازل المستهدفة، في أكبر مجزرة يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 2000 في الضفة الغربية.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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