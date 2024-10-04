شكرا لقرائتكم خبر عن الأكبر منذ 24 عامًا بالضفة الغربية.. استشهاد 20 فلسطينيًا في مجزرة للاحتلال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد 20 فلسطينيًا على الأقل وأصيب عدد آخر بجروح، في قصف للاحتلال الإسرائيلي الليلة، استهدف مخيم طولكرم بالضفة الغربية.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن الطواقم الطبية انتشلت 20 شهيدًا من تحت منازل تعرضت لقصف إسرائيلي في مخيم طولكرم، بينهم أطفال ونساء. الأكبر منذ عام 2000 وأوضحت أن الطواقم الطبية تواصل البحث عن مفقودين تحت ركام المنازل المستهدفة، في أكبر مجزرة يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 2000 في الضفة الغربية.

