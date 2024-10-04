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مقتل عدد من المصريين في إطلاق نار على مهاجرين بالمكسيك

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د ب أ - القاهرة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أكدت وزارة الخارجية المصرية مساء الخميس مقتل عدد من المواطنين المصريين في حادث إطلاق الشرطة المكسيكية النار على مهاجرين يسافرون مع مهربين مشتبه بهم.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفير تميم خلاف في بيان إنها تتابع عن كثب "ملابسات حادث إطلاق النار فى المكسيك الذي أسفر عن مصرع عدد من المواطنين المصريين، والتواصل مع السلطات المكسيكية للوقوف على ملابسات الحادث".
وأعربت الوزارة عن تعازيها ومواساتها لأسر الضحايا.

مقتل 33 مهاجرا

وكان جنود مكسيكيون قد فتحوا النار يوم الأربعاء على مجموعة من المهاجرين كانوا يسافرون مع مهربين مشتبه بهم في شاحنة، ما أسفر عن مقتل ستة وإصابة 12 آخرين، حسبما أفادت وزارة الدفاع.
وأضافت الوزارة أنه تم الاشتباه في المهاجرين في البداية بالخطأ أنهم أفراد في عصابات.

وكان المهاجرون جزءا من مجموعة تضم 33 شخصا من دول مثل مصر ونيبال وكوبا والهند وباكستان.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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