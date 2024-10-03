شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال الإسرائيلي يهاجم 200 هدف لحزب الله في لبنان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الهجوم على 200 هدف لحزب الله خلال الساعات الأخيرة.

وتستمر الغارات الإسرائيلية على عدة مواقع لبنانية، فيما طالب جيش الاحتلال سكان القرى بالجنوب عدم العودة إليها حاليًا. حرب إسرائيل على لبنان وأضاف: لن نتردد في منع تهريب الوسائل القتالية من سوريا للبنان.

وكانت أعلنت الوكالة اللبنانية للإعلام، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي استخدمت قنابل فسفورية خلال استهدافها منطقة الباشورة.

وذكرت وزارة الصحة اللبنانية أن 6 أشخاص قتلوا في غارة إسرائيلية على ذات المنطقة في بيروت.