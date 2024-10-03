شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان: الاحتلال الإسرائيلي استخدم قنابل فسفورية على "الباشورة" والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت الوكالة اللبنانية للإعلام، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي استخدمت قنابل فسفورية خلال استهدافها منطقة الباشورة.
كانت أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن 6 أشخاص قتلوا في غارة إسرائيلية على منطقة الباشورة في بيروت.
هذا إضافة إلى الشهيدين اللذين قضيا فور وقوع الغارة، فيما تجري معالجة الجرحى السبعة الآخرين في المستشفيات التي نقلوا إليها.
كانت أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن 6 أشخاص قتلوا في غارة إسرائيلية على منطقة الباشورة في بيروت.
حرب إسرائيل على لبنانوأشارت إلى ارتفاع عدد الشهداء إلى 6 بعد استشهاد 4 جرحى متأثرين بإصاباتهم البالغة.
هذا إضافة إلى الشهيدين اللذين قضيا فور وقوع الغارة، فيما تجري معالجة الجرحى السبعة الآخرين في المستشفيات التي نقلوا إليها.