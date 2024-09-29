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الاحتلال يقصف الضاحية الجنوبية في بيروت مجددًا

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د ب أ - بيروت 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يقصف الضاحية الجنوبية في بيروت مجددًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت إنه قصف الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت مجددا. ولم يذكر مزيدا من التفاصيل.
وبحسب تقارير أولية من لبنان، تعرضت منطقة الشياح للقصف. ولم ترد معلومات في البداية عن الأضرار أو الضحايا جراء الهجوم.

هجمات على بيروت

وشن جيش الاحتلال هجمات بشكل متكرر على المنطقة الواقعة جنوبي بيروت منذ أمس الجمعة. وتعد المنطقة ذات الكثافة السكانية العالية، معقلا لحزب الله.
وفر عشرات الأشخاص من المنطقة منذ بدء الهجمات واسعة النطاق.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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