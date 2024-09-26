شكرا لقرائتكم خبر عن مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحم مستوطنون اليوم الخميس باحات المسجد الأقصى في القدس المحتلة.

وأعلنت دائرة الأوقاف في القدس المحتلة، أن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى من خلال مجموعات وسط انتشار مكثّف لقوات الاحتلال على مداخل البلدة القديمة قي القدس. اقتحام باحات المسجد الأقصى في سياق متصل هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي منزلًا ومنشآت زراعية في الأغوار الشمالية.

وجاء ذلك ضمن عمليات التهجير القسرى للفلسطينيين، من منطقة الأغوار والتي يقابلها تكثيف الاستيطان والتهويد.

