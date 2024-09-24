شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع قتلى الغارات الإسرائيلية على لبنان إلى 356 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية يوم الاثنين أن حصيلة القتلى جراء الغارات الجوية الإسرائيلية ارتفعت إلى 356 شخصًا، بينهم 24 طفلًا، فيما أصيب 1246 آخرون.

وهذه الهجمات الإسرائيلية على لبنان هي الأكثر دموية منذ آخر حرب كبيرة بين في عام 2006.

وتصاعدت حدة الصراع مجددًا في الأسبوع الماضي بعد تفجير الآلاف من أجهزة الاتصالات في لبنان، ما أسفر عن مقتل أكثر من 50 شخصًا، من بينهم مدنيون.

تعطيل الدراسة

أعلن وزير التربية والتعليم العالي اللبناني عباس الحلبي، يوم الاثنين، تعطيل الدراسة في 5 محافظات لمدة يومين.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن الحلبي تأكيده "إغلاق المدارس والثانويات والمعاهد والمدارس المهنية والتقنية الرسمية والخاصة، اليوم وغدًا الثلاثاء، في كل من محافظات الجنوب والنبطية والبقاع وبعلبك الهرمل وفي الضاحية الجنوبية".





وأضاف أن ذلك يأتي "نظرًا إلى تطور الأوضاع الأمنية والعسكرية في المحافظات المذكورة، ما يشكل خطرًا على انتقال التلاميذ إلى المدارس والمؤسسات التربوية المذكورة".

ودعا الوزير الحلبي مديري المؤسسات التربوية إلى متابعة البيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة بهذا الخصوص.