شكرا لقرائتكم خبر عن غارات ليلية .. استمرار سقوط الشهداء الفلسطينيين في غزة والضفة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد شاب فلسطيني في قصف طائرة مسيرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي مساء الخميس، لمركبة في بلدة قباطية قضاء مدينة جنين شمال الضفة الغربية.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية في مستشفى جنين الحكومي، بأن طائرة مسيّرة إسرائيلية قصفت مركبة كانت تسير وسط بلدة قباطية، ما أسفر عن استشهاد فلسطيني.

يأتي ذلك بالتزامن مع مواصلة العدوان الإسرائيلي على البلدة، الذي أسفر منذ فجر الخميس عن استشهاد 5 فلسطينيين وجرح 15 آخرين، ترافق ذلك مع حملة اعتقالات ومداهمات واسعة لمنازل الفلسطينيين. استشهاد 7 في غزة كما استشهد 7 فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح، في قصف للاحتلال الإسرائيلي مساء الخميس، على مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، أن طواقمه انتشلت 7 شهداء من عائلة واحدة، في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف منزلهم في جباليا، كما أصيب عدد آخر بجروح، لافتًا أن معظم الشهداء والجرحى هم من الأطفال والنساء.

وواصلت طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصفها للمناطق الشمالية من قطاع غزة بالتزامن مع مواصلة الزوارق الحربية الإسرائيلية استهداف شواطىء جنوب قطاع غزة. إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية رحبت مصر باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا بشأن اعتماد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية الناتجة عن الممارسات والسياسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، الذي يطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية خلال 12 شهرًا.

وعدّت مصر، في بيان لوزارة خارجيتها اليوم الخميس، أن اعتماد القرار بأغلبية 124 دولة يُعد انعكاسًا للتأييد الواسع للمجتمع الدولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة ومظاهره غير القانونية كافة.

فضلًا عن الرغبة في تصحيح الظلم التاريخي الواقع على الشعب الفلسطيني، واعترافًا بحقه في تقرير المصير.