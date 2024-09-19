الخليج اليوم .. أمير سعودي يعلق على قرار لبن سلمان يخص مصر

الرياض - كتب موسى القحطاني -

تفاعل الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد مع لقاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ورئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي.

وقال الأمير في تدوينة على صفحته بمنصة إكس (تويتر سابقا): "قلت مصر وقالت الدنيا نعم.. قلت خير وفاض بالنيل الكرم.. قلت أرضي من مثل أرضي ثرى.. مسجد احمد والمناسك والحرم".

وجاء تعليق الأمير السعودي بعدما وجه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الاثنين، صندوق الاستثمارات العامة السعودي بضخ استثمارات في مصر بإجمالي 5 مليارات دولار كمرحلة أولى.

جاء ذلك بحسب بيان رسمي لمجلس الوزراء المصري، عقب اللقاء الذي جمع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ورئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الإثنين، في العاصمة السعودية الرياض.

وأعرب بن سلمان عن تطلعه لعقد الاجتماع الأول للمجلس التنسيقي بين الجانبين، خلال شهر أكتوبر المقبل، بعد التنسيق بين الجانبين.

وثمن الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لحل مشكلات المستثمرين السعودية خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أهمية تسوية النزاعات التجارية المتبقية الخاصة بالمستثمرين السعوديين، بما يشجع على المزيد من الاستثمار السعودي في مصر.