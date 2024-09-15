شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا.. وفاة شخصين وإصابة 33 آخرين نتيجة الأمطار الغزيرة في سبها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مركز سبها الطبي في ليبيا عن وفاة شخصين نتيجة الأمطار الغزيرة التى هطلت على المدينة، موضحًا أن أحدهما تعرض لصعقة كهربائية نتيجة ملامسته لأسلاك مكشوفة.

وقال المركز، في بيان نشرته وسائل إعلام ليبيا، اليوم الأحد، إنهم سجلوا 33 حالة إصابة خفيفة وإصابة واحدة خطيرة، مشيرًا إلى أن الأمطار تسببت في انهيار عدة منازل وتضرر عدد آخر.





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وفقًا للقناة، أنه نتيجة تضرر بعض المساكن بسبب هطول الأمطار، طلب المجلس البلدي لسبها، من جميع المتضررين والفرق العاملة في الاستجابة وإخراج العالقين، التوجه لمدرسة الوحدة بمحلة الجديد، والتي حددها المجلس مقرًا لإيواء العائلات المتضررة إلى حين انتهاء هطول الأمطار.

كما طالب المجلس سكان البلدية بعدم الخروج من منازلهم إلا للضرورة لتجنب المخاطر المرتبطة بالأمطار الغزيرة والرياح.

وأوصى المجلس بتجنب المناطق المعرضة للغرق وتجنب القيادة مطلقا إلا للضرورة، وتجنب الاقتراب من الأعمدة الكهربائية أو الأسلاك المكشوفة، لإمكانية وصول الماء للكهرباء.

ودعا المجلس إلى تثبيت الأغراض الخارجية التي يمكن أن تنجرف بسبب الرياح أو الأمطار، وإعداد حقيبة طوارئ تحتوي على مستلزمات ضرورية مثل الماء والطعام والإسعافات الأولية في حال الحاجة للإخلاء.