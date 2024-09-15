شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 3 فلسطينيين في قصف للاحتلال على قطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

قصف مكثف

الدمام - شريف احمد - استشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح في قصف للاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم على مخيمي جباليا والنصيرات في قطاع غزة.وأفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد فلسطيني وجرح عدد آخر في قصف إسرائيلي على منزل في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.كما استشهد فلسطينيان في قصف لطائرات الاحتلال الإسرائيلي على منزل في مخيم النصيرات وسط القطاع.ترافق ذلك مع إطلاق نار كثيف تجاه منازل الفلسطينيين في المناطق الشرقية من مدينة دير البلح ومخيمي البريج والمغازي.