شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات العدوان.. استشهاد عشرات الفلسطينيين في قصف مدرسة نازحين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم، على مدرسة لإيواء النازحين تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأكدت مصادر طبية فلسطينية، أن الطواقم الطبية انتشلت 11 شهيداً وعشرات الجرحى من داخل مدرسة للأونروا يوجد فيها مئات النازحين.

وتعد هذه المرة الرابعة التي تستهدفها قوات الاحتلال منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بالإضافة إلى قصف عشر مدارس إيواء خلال الشهر الماضي، مما أدى لاستشهاد وإصابة المئات من الفلسطينيين. الضفة الغربية واستشهد 29 فلسطينياً وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، في قصف للاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، استهدف ثلاثة منازل في قطاع غزة، وتجمعاً للفلسطينيين في مدينة طوباس بالضفة الغربية.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد تسعة فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف منزلاً في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، ومن بين الشهداء أطفال ونساء