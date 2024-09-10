شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال يضرب شمال باكستان بقوة 4.5 ريختر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 4.5 درجات على مقياس ريختر، أمس الاثنين، الأجزاء الشمالية من باكستان دون أن ترد على الفور أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.

وأوضح المركز الوطني لرصد الزلازل في إسلام آباد، أن مركز الهزة كان في عمق 151 كيلومترا في سلسلة جبال هندوكوش بشمال أفغانستان، وقد شعر بها سكان الشطر الشمالي من باكستان، بما في ذلك العاصمة إسلام آباد ومناطق وادي سوات وبيشاور.

