شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. غدا بدء الحجز على قطارات العيد الإضافية على خطوط السكة الحديد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها بدء الحجز على قطارات السكة الحديد الإضافية، غدا الإثنين.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..الرئيس السيسى يستقبل وزير خارجية إريتريا ويؤكدان دعم الصومال في مكافحة الإرهاب
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد، وزير الخارجية الإريتري عثمان صالح، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج والسيد اللواء حسن رشاد رئيس المخابرات العامة.رئيس الوزراء يؤكد دعم مصر الثابت للأشقاء الفلسطينيين وجهود إعادة إعمار غزة
استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور محمد مصطفى، رئيس وزراء دولة فلسطين، وزير الخارجية؛ حيث تناول اللقاء تطورات الجهود الجارية للحفاظ على وقف إطلاق النار وإعادة إعمار قطاع غزة، وذلك بحضور السفير دياب اللوح، سفير فلسطين لدى القاهرة.
شارك الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى عدداً من مقاتلى قوات الدفاع الجوى تناول وجبة الإفطار، وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة.
أجرى الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية للصناعية وزير الصناعة والنقل يرافقه كل من الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة واللواء ماجد عبد الحميد نائب وزير النقل للنقل البري واللواء طارق عبدالجواد رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري وقيادات الهيئة ورؤساء الشركات المنفذة واستشاري المشروع، جولة تفقدية لمتابعة جاهزية المرحلة الأولى من مشروع الأتوبيس الترددي BRT، ويتفقد مواقع العمل بالمرحلة الثانية من مشروع تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، وذلك في إطار المتابعة المستمرة للمشروعات التي تنفذها وزارة النقل ومتابعة استعدادات وجاهزية الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى ومشروع الأتوبيس الترددي BRT محطات الخط الرابع للمترو بمنطقة المتحف المصري الكبير قبل افتتاح المتحف في 3 يوليو القادم.غدا بدء الحجز على قطارات العيد الإضافية على خطوط السكة الحديد
يبدأ غدا الحجز على قطارات السكة الحديد الإضافية، حيث قررت هيئة السكة الحديد تشغيل 10 قطارات إضافية على خطوط الوجه القبلى خلال عطلة عيد الفطر المبارك، بداية من يوم 2025 /3/25 وحتى 2025 /4/10.رفع الجلسة العامة للنواب بعد الموافقة المبدئية على قانون المسئولية الطبية
أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة المعقودة اليوم الأحد، على أن تنعقد الجلسة المقبلة غدا الإثنين لاستكمال مناقشة مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض.
عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس، أعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة القاهرة.
أعلنت وزارة الصحة والسكان، استقبال 57 مليونًا و780 ألفًا و622 زيارة من السيدات، لتلقي خدمات الفحص والتوعية، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية المستدامة لـ دعم صحة المرأة المصرية، وذلك منذ إطلاقها في شهر يوليو عام 2019 وحتى نهاية فبراير 2025.
أدانت جمهورية مصر العربية الهجوم الإرهابي الغاشم الذى استهدف مسجداً جنوب غربي النيجر، مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من الضحايا.بدء صرف معاشات أبريل 2025 الثلاثاء المقبل
تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي اعتبارا من بعد غدا الثلاثاء صرف معاشات أبريل 2025، بعد قرار تقديم موعد الصرف ليكون اعتبارًا من يوم 25 مارس الجارى بدلا من أول شهر أبريل ، وذلك لتلبية احتياجات أصحاب المعاشات والمستفيدين قبل إجازة عيد الفطر المبارك وأن المستفيدين يمكنهم صرف المعاشات من خلال البنوك وفروعها ومكاتب البريد على مستوى الجمهورية خلال أيام 25 و26 و27 مارس.قطاع المعاهد الأزهرية يعلن جدول امتحانات الثانوية.. تبدأ 29 مايو 2025
أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، جدول امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، للعام الدراسى 2024-2025، والتي تبدأ 29 مايو القادم، حيث سبق وأعلن القطاع الاستعدادات المبكرة لامتحانات الشهادة الثانوية ، حيث تم وضع جداول امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، من الخبراء وسبق وشدد وكيل الأزهر الدكتور محمد الضونيى، فى اجتماع مع رئيس قطاع المعاهد الأزهرية الشيخ أيمن عبد الغنى، على أن جداول الامتحان تتطلب مراعاة مجموعة من المعايير لضمان سير العملية بشكل منظم وعادل لجميع الطلاب، ومن أهمها: التوزيع الزمني ، تناسب اختيار المواد مع المدة الزمنية، مراعاة الفئات المختلفة (الدمج التعليمي)، الإعلان المبكر بفترة كافية، مراعاة الظروف الطارئة.
أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن إجراء القرعة العلنية السادسة لتسكين المواطنين الذين قاموا بسداد المقدمات الخاصة بشرائح مساحات محددة تم توفيق أوضاعها لهم بنطاق منطقة الرابية بمدينة الشروق، وذلك بعد غد الثلاثاء الموافق 25/3/2025، بمقر جهاز مدينة الشروق."التموين" تتابع إنتاج الخبز المدعم للمواطنين وتوافر السلع بالمجمعات الاستهلاكية
في إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتكثيف الرقابة على الأسواق وضمان توافر السلع الأساسية، أجرى اللواء وليد أبو المجد، نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، جولة بمحافظة القاهرة، شملت تفقد مخزن تابع للشركة العامة لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية وعددًا من المخابز البلدية والسياحية، ومحطات الوقود، وبدالي التموين، ومجمع استهلاكي، وذلك بحضور الدكتور مهندس علاء ناجى رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية.
يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة والنصف مساء اليوم، الأحد؛ لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الزمالك مع بتروجت باستاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر، ومن المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: محمد صبحي، وفى خط الدفاع: أحمد حسام - محمود حمدي "الونش" - صلاح مصدق، وفى الوسط: سيف جعفر - أحمد محمود – عبد الله السعيد - ناصر ماهر، بينما يقود الهجوم: مصطفى شلبي - ناصر منسي – محمود عبد الرازق "شيكابالا".
سعر الذهب اليوم الأحد 23 مارس.. وفقا لآخر التحديثات
ننشر أخر تطورات سعر الذهب اليوم الاحد فى مصر وفقا لآخر التحديثات، حيث وصل عيار 21 سعر 4290 جنيه، وساعدت التطورات فى البورصة العالمية على حدوث هذه الأسعار التى تشير إلى تقلبات فى السوق الذهب العالمى.
أسعار الذهب في مصر اليوم
عيار 24: 4903 جنيهات.
- عيار 21: 4290 جنيهًا.
- عيار 18: 3677 جنيهًا.
- عيار 14: 2860 جنيهًا.
- الجنيه الذهب: 34320 جنيهًا
تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غدًا الإثنين 24 مارس 2025 الموافق 24 رمضان، ارتفاع تدريجي فى درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، ليسود طقس دافئ نهاراً على شمال البلاد حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ليلاً وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.
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