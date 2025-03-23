أخبار مصر.. غدا بدء الحجز على قطارات العيد الإضافية على خطوط السكة الحديد

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة والنصف مساء اليوم، الأحد؛ لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الزمالك مع بتروجت باستاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر، ومن المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد صبحي، وفى خط الدفاع: أحمد حسام - محمود حمدي "الونش" - صلاح مصدق، وفى الوسط: سيف جعفر - أحمد محمود – عبد الله السعيد - ناصر ماهر، بينما يقود الهجوم: مصطفى شلبي - ناصر منسي – محمود عبد الرازق "شيكابالا".