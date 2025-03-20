شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع المدنى فى غزة: ارتفاع عدد شهداء القطاع لـ 470 شهيدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المتحدث باسم الدفاع المدني بقطاع غزة محمود بصل، الأربعاء، أنه لليوم الثاني على التوالي لتجدد الحرب على غزة اكثر من 70 شهيداً على مستوى القطاع بينهم أطفال ونساء وعوائل مسحت من السجل المدني منذ فجر اليوم ليرتفع عدد الشهداء لاكثر من 470 شهيد.

أكد المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، أن محافظة غزة والشمال سجلت أعلى نسبه لأعداد الشهداء خلال اليوم حيث أكثر من 50 شهيد في 7 استهدافات داخل المحافظتين.

وأوضح، أنه ما زال هناك عالقين تحت أنقاض المنازل يصعب على الطواقم انتشالهم لعدم توفر المعدات الثقيلة اللازمة لعمليات الإنقاذ والانتشال، مشيرا لإغلاق منافذ القطاع وعدم إدخال الوقود يهدد عمل طواقم الدفاع المدني وطواقم تقديم الخدمة بالقطاع وهناك احتمالية لتوقف الخدمة في حال استمر إغلاق المعابر.

وتابع: نحن على اعتاب مجاعة تهدد سكان قطاع غزة بعد اغلاق منافذ القطاع لليوم 18 على التوالي ونفاذ المواد الأساسية من الأسواق.



دعا المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة أحرار العالم ومنظمات حقوق الانسان لضرورة العمل لإنهاء معاناة سكان قطاع غزة.