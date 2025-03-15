شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب بإعلام يطلقون حملة "الحل 108" لمواجهة الابتزاز الإلكترونى ونجوم يدعموهن والان مع تفاصيل الخبر

أطلق عدد من الطالبات بكلية الإعلام بإحدى الجامعات الخاصة، حملة توعوية جديدة تحت عنوان "الحل 108"، تهدف إلى دعم وتمكين المرأة في مواجهة جرائم الابتزاز الإلكتروني، وتشجيعها على كسر حاجز الصمت والتغلب على الخوف من التبعات المجتمعية، والحملة من إعداد الطالبات جاسمين أشرف، فرح أسامة، مريم نادر، ويارا عبد الحليم، وتحت إشراف الدكتورة حياة بدر وسالي سعيد.

تحمل الحملة شعار "حمايتك في صوتك"، وتركز على تقديم التوعية والمعلومات اللازمة لمساعدة النساء على اتخاذ خطوات عملية في الإبلاغ عن حالات الابتزاز، والمطالبة بحقوقهن وحمايتهن من قبل المجتمع، وتتضمن الحملة نشر محتوى توعوي يسلط الضوء على قصص واقعية لحالات ابتزاز، بالإضافة إلى تقديم الدعم النفسي والإرشادات القانونية وخطوات عملية للحماية من الابتزاز، وتهدف الحملة إلى خلق بيئة آمنة للمرأة، وتشجيعها على التحدث عن تجاربها ومواجهة التحديات التي تواجهها في الفضاء الرقمي.

وسرعان ما حرص عدد كبير من النجوم والفنانين على دعم حملة "الحل 108"، ومن ابرزهم الإعلامية لميس الحديدي، والنجم دياب، والفنان أشرف عبد الباقي وآخرين.