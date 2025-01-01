شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البرتقال اليوم الأربعاء 1-1-2025 فى منافذ وزارة التموين والان مع تفاصيل الخبر

يبحث كثيرٌ من المواطنين، عن سعر كيلو البرتقال، اليوم الأربعاء، بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، لشراء احتياجاتهم منها طوال الأسبوع.

وتطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأربعاء 1-1-2025، البرتقال بسعر 16 جنيها للكيلو الواحد، وذلك بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة.

ويذكر أن عام 2024 شهد نشاطًا مكثفًا ونجاحات متواصلة لـ وزارة التموين والتجارة الداخلية، التي استطاعت تحقيق نقلة نوعية في منظومة الأمن الغذائي وتعزيز استدامة الحماية الاجتماعية، بما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية ورؤية مصر 2030.

ونفذت مبادرات لتخفيض أسعار المنتجات الأساسية مثل اللحوم والبيض، وواصلت تنظيم المعارض الموسمية الكبرى مثل "أهلاً رمضان"، و"أهلاً مدارس"، لتخفيف الأعباء عن المواطنين.