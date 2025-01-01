شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة: تكلفة العلاج على نفقة الدولة بالمحافظة بلغت 348.7 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة أن جهود الدولة في الملف الصحي تعكس إيمان القيادة السياسية واهتمامها البالغ بصحة المجتمع، وسعيها الدائم لتوفير أفضل رعاية صحية للمواطنين، مشيرًا إلى أن كافة المشاريع الصحية التى تقيمها تهدف إلى تقديم خدمات صحية متكاملة، من شأنها الإرتقاء بالخدمات الصحية المقدمة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأكد محافظ القاهرة أن المحافظة تمنح قطاع الصحة اهتمامًا كبيرًا وتضع تحسين الخدمات الصحية على رأس أولوياتها سعيًا لتوفير مختلف الخدمات الصحية للمواطنين، والعمل المستمر على النهوض بمستوى جودتها لتقديم أفضل مستوى من الخدمات الطبية للمواطنين.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ القاهرة مع مدير مديرية الصحة بالقاهرة لاستعراض التقرير ربع السنوى لانجازات مديرية الصحة.

وأشار الدكتور حمودة الجزار، مدير مديرية الشئون الصحية إلى أن المديرية حققت العديد من الإنجازات خلال الثلاثة شهور الماضية حيث بلغ إجمالي عدد الخدمات التي قدمتها المديرية 7683565 خدمة موزعة على إداراتها المختلفة منها 1187660 خدمة قدمتها إدارة المستشفيات موزعة بين مرضى الطوارىء، والعيادات، والرعاية المركزة، والمناظير، والعمليات حيث تم إجراء 7038 عملية، كما بلغ إجمالي قرارات العلاج على نفقة الدولة 87942 قرار بتكلفة بلغت 348 مليون و789309 ألف جنيه، كما تم تنظيم 25 قافلة طبية استفاد منها 40940 مواطن ، وبلغت تكلفة الأدوية التى تم صرفها خلال القوافل 527608 جنيه.

كما قدمت إدارة العلاح الحر 1500 خدمة ما بين فحص شكوى، وترخيص منشأة صحية، وقرار إنذار بمخالفة ، وقدمت إدارة التغذية 535605 وجبة بتكلفة 46295718 جنيه، كما بلغ عدد الخدمات التي قدمتها إدارة الصدر 113778 خدمة ما بين فحوصات، وأشعة، ومناظير، وعيادات خارجية.



وقامت إدارة بنوك الدم بصرف 5038 كيس دم، كما نفذت 48 حملة للتبرع بالدم جمعت خلالها 9138 كيس دم .

وأضاف مدير المديرية أن إجمالي عدد الخدمات التي قدمتها إدارة مراقبة الأغذية 39061 خدمة ، حيث تم المرور على5354 منشأة، وفحص 1589 عينة ، وتحرير 1981 محضر للمنشآت الغذائية، كما تم ضبط 10862 كيلو أغذية تالفة وفاسدة تم اعدامها، كما بلغ عدد الخدمات التى قدمتها إدارة الأمومة والطفولة 588401 خدمة ما بين فحص الأطفال ببروتوكول الرعاية المتكاملة، وصرف علب الألبان الذي بلغ في المرحلةالأولى 176550 علبة، والمرحلة الثانية 150073 علبة، في حين بلغ عدد علب الألبان العلاجية التى تم صرفها 21657 علبة.

وبلغ عدد الخدمات التى قدمتها إدارة صحة البيئة 10913 خدمة ما بين فحص عينات شبكات المياه ، وحمامات السباحة، والصرف الصحى الصناعى والمعالج، والخزانات، والمدارس، والمجازر، والجبانات، والأسواق التى تم المرور عليها، أما إدارة تنظيم الأسرة فقد بلغ عدد المنتفعات25737 سيدة حيث تقدم الإدارة خدمات الولادة ووسائل تنظيم الأسرة وقوافل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، وندوات الإعلام والرائدات.