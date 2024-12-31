شكرا لقرائتكم خبر عن للسائقين.. تعرف على مخالفات مرورية تصل عقوبتها للحبس وفقا لقانون المرور والان مع تفاصيل الخبر

وضع قانون المرور الحالى ، مجموعة من المخالفات تعاقب فيها بالحبس تصل لـ 6 أشهر للمخالفين من سائقى المركبات حيث نصت مواد القانون "مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة فى هذا القانون أو بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على الف وخمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من إرتكب فعلا من الأفعال الآتية :

-قيادة مركبة آلية بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة .

-عدم حمل مركبة النقل السريع للوحات المعدنية المنصرفة لها أو إستعمال لوحات معدنية غير خاصة بها .

-قيادة مركبة آلية خالية من الفرامل بنوعيها أو كانت جميع فراملها أو إحداها غير صالحة للإستعمال .

-تعمد إثبات بيانات غير صحيحة فى النماذج أو الطلبات المنصوص عليها فى هذا القانون .

-تعمد تعطيل حركة المرور بالطرق أو إعاقتها .

-تغيير بيانات أو لون اللوحات المعدنية المقرر لمركبات النقل السريع .

-عدم إستيفاء إجراءات الترخيص بإنشاء أو إدارة مدرسة لتعليم قيادة السيارات .

وفي جميع الاحوال تضاعف العقوبة السالبة للحرية ،و عقوبة الغرامة المالية عند ارتكاب اي الافعال المشار اليها خلال ستة اشهر من تاريخ الحكم النهائي بالادانة.