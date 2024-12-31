شكرا لقرائتكم خبر عن ﻿لجنة المبيدات تعتمد 5 مركبات كيميائية لمكافحة البياض الزغبى فى الثوم والان مع تفاصيل الخبر

‫ محصول الثوم واحد من الحاصلات الاستراتيجية التصديرية التي أثبتت جدارتها خلال السنوات الأخيرة، لتحتل مكانة مرموقة في قائمة صادراتنا الزراعية، كأحد مصادر العملة الصعبة الهامة.



وأولت وزارة الزراعة ولجنة مبيدات الآفات الزراعية، كامل اهتمامها بتقديم كافة أشكال الدعم الفني والتقني والإرشادي، لمزارعي محصول الثوم، للوصول لأعلى معدلات الإنتاجية المأمولة، بحلول نهاية الموسم ومرحلة الحصاد.

واعتمدت لجنة مبيدات الآفات الزراعية 5 مركبات كيميائية ضمن برنامجها الموصى به لمكافحة البياض الزغبي على محصول الثوم، وفقًا للمقننات المحددة.

ويعد البياض الزغبي واحد من أبرز الآفات المرضية التي تهدد محصول الثوم، وتشكل تحديًا خاصًا لجموع المزارعين، وهي المسألة التي وضعتها لجنة مبيدات الآفات الزراعية، في مقدمة أولوياتها، عبر تقديم حزمة من التوصيات الفنية، للحد من حجم الضرر والخسائر الاقتصادية الناجمة عنه.

و سلطت لجنة مبيدات الآفات الزراعية الضوء على مؤشرات إصابة محصول البصل بـ”البياض الزغبي”، وذلك ضمن كتيبها الإرشادي المعتمد لموسم 2025، لتوعيه المزارعين بسبل التعرف عليه والأسلوب الأمثل للمكافحة والعلاج.



وأوضحت لجنة مبيدات الآفات الزراعية أن في مقدمة المؤشرات الدالة على وقوع الإصابة بالبياض الزغبي، ظهور الجراثيم الرمادية على سطح الأوراق المسنة القديمة.

ولفتت اللجنة في كتيبها الإرشادي لموسم ٢٠٢٥، أن الاعراض الظاهرية الدالة على الإصابة بالبياض الزغبي، تبدأ بتحول الأوراق إلى اللون الأخضر الباهت.

وأكدت لجنة مبيدات الآفات الزراعية، أنه ومع اشتداد درجة وحدة الإصابة تبدأ الأوراق الخضراء الباهتة في الاصفرار ثم تموت بشكل تدريجي.



وأوضح الكتيب الإرشادي المعتمد لموسم 2025، أن المساحة المصابة تتوقف على درجة شدة المرض، فيما تتوقف سرعة انتقاله على اتجاه الرياح وسرعتها بالمنطقة.

وسلطت اللجنة الضوء على الظروف التي تعزز مدى انتشار المرض، وفي مقدمتها توافر الرياح، بالإضافة لوجود الندى والضباب والمطر، فيما تزداد حدة الإصابة في الليالي الباردة التي يعقبها نهار دافئ.

وأشارت لجنة مبيدات الآفات الزراعية إلى موعد ظهور وانتشار البياض الزغبي على الثوم، مؤكدة أنها تهدد المحصول فب جميع مراحل نموه، على حسب الظروف السائدة في المنطقة.

وشددت لجنة مبيدات الآفات الزراعية في كتيبها الإرشادي على ضرورة تطبيق برنامج المكافحة الموصى به، بمجرد ظهور الاعراض والمؤشرات الدالة على وقوع الإصابة.

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