شكرا لقرائتكم خبر عن 79% من القراء يطالبون بتكثيف حملات ضبط تجار الألعاب النارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف حملات ضبط تجار الألعاب النارية بالتزامن مع احتفالات رأس السنة، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف حملات ضبط تجار الألعاب النارية بالتزامن مع احتفالات رأس السنة.

وأيد 79% من القراء مطالب تكثيف حملات ضبط تجار الألعاب النارية بالتزامن مع احتفالات رأس السنة، بينما عارض 21% من القراء مطالب تكثيف حملات ضبط تجار الألعاب النارية بالتزامن مع احتفالات رأس السنة.