شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التموين تبدأ غدا صرف المقررات التموينية لشهر يناير 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية اعتبارًا من غدا الأربعاء، صرف مقررات التموين عن شهر يناير 2025، حيث يتم الصرف لأصحاب البطاقات التموينية بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد على البطاقات، وتوفر الوزارة العديد من السلع، ويتم صرف المنتجات بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد على البطاقات.

على جانب آخر، تتوسع وزارة التموين والتجارة الداخلية في تنظيم سوق اليوم الواحد في العديد من المناطق بالمحافظات المختلفة بعد نجاح التجربة كما تستمر الوزارة من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة، في توفير السلع الغذائية في أسواق اليوم الواحد ،حيث تضخ كميات كبيرة من السلع بالمحافظات المختلفة تنفيذ لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، ويتم طرح كاف السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن والخضراوات والفاكهة والمنظفات من خلال الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بأسعار مخفضة من 20 إلى 30%.