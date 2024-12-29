شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف آخر أسعار سيارات فولكس فاجن 2024 في مصر والان مع تفاصيل الخبر

رفع وكيل العلامة الألمانية "فولكس فاجن " فى مصر أسعار بعض طرازات 2024، مثل طراز فولكس فاجن " تيجوان" والذى سجل رسميا 2 مليون و575 ألف جنيه، بدلًا من 2.500 مليون.

تقدم فولكس فاجن " تيجوان" للسوق المحلية بمحرك رباعى الأسطوانات، سعته ١.٤ لتر يولد 150 "حصان" مع أقصى عزم دوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكى من سبع سرعات تنقل عزم الدوران للعجلات الأمامية.

وسجلت أسعار سيارات فولكس فاجن "جولف" مليون و790 ألف جنيه، بدلا من مليون و750 ألف.

يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 4.7 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم. تقدم فولكس فاجن " جولف " للسوق المصرية بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1400 سى سى “تيربو”، ينتج قوة 150 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر.