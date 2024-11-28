شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع المعاهد الأزهرية: تسجيل استمارات الشهادتين الابتدائية والإعدادية 1 ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن قطاع المعاهد الازهرية موعد فتح باب التقدم لامتحان الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية للعام الدراسى 2024/ 2025، مع الالتزام بالتعليمات الآتية:

1- يبدأ التلاميذ في تسجيل الاستمارات الإلكترونية على موقع إدارة شئون الطلاب الإلكترونى فى الفترة من الأحد الموافق 1/12/2024 م على أن ينتهى التسجيل الإلكتروني يوم الخميس الموافق 2022/12/19.

2- يقوم الطالب بعد ملئ الاستمارة والتأكد من صحة جميع بياناتها بطبعها وتسليمها إلى مسئول شئون الطلاب بالمعهد لمراجعتها من واقع سجلات الطالب والتأكد من صحة بياناتها ومطابقتها بملف الطالب.

3- يرفق مع الاستمارات كشوف 2ج الإلكترونية على أن يتم التأكد من مراجعة اسم الطالب كاملا ورقمه القومى، والتأكد من مطابقتهما لشهادة ميلاده.

4- على شيخ المعهد تشكيل لجنة من المدرسين والإداريين الأكفاء تكون مهمتهم مراجعة البيانات التي حررها التلاميذ من واقع السجلات وشهادات الميلاد، ويوقع عليها جميع أعضاء اللجنة المشكلة، وتعتمد من شيخ المعهد، وفي حالة وجود تصويب في أي بيان يتم التوقيع على التصويب من قبل اللجنة، وأن يوقع التلميذ أيضا علي التصويب، ويحتفظ المعهد بتشكيل اللجنة من المراجعين وتوقيعاتهم، ويحفظ بالمعهد للرجوع إليه عند الحاجة.

5- في حالة وجود بيان خطأ للطالب يقوم مسئول التحول الرقمى بالمعهد بتصحيح البيان على البرنامج بعد التأكد من صحة البيان من واقع ملف الطالب بالمعهد.

6- تقوم إدارة امتحانات المنطقة بوضع الآلية المناسبة لاستلام الاستمارات الإلكترونية بالتنسيق مع الإدارات التعليمية ومعاهدها، تمهيداً لبدء دورة العمل في التحضير لامتحانات الشهادات وإعداد أرقام الجلوس الخاصة بالطلاب في موعد أقصاه يوم الخميس الموافق 26/ 12/ 2024.

7- يتم إرسال أرقام الجلوس الخاصة بالشهادتين الابتدائية والإعدادية من الإدارة المركزية للامتحانات إلى إدارات امتحانات المناطق يوم الأربعاء الموافق 1/1/2025م.