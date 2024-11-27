شكرا لقرائتكم خبر عن تعطل تطبيق "إنستاباى" للتحويل.. ومصدر: جارى العمل على استئناف الخدمة والان مع تفاصيل الخبر

تعطلت خدمات تطبيق "إنستاباى" اليوم الأربعاء، حيث لم يتمكن العديد من المستخدمين من استخدام التطبيق الشهير، وهو ما أثر على الدخول على خدمات التطبيق للاستعلام عن الأرصدة وعمليات تحويل الأموال عبر الحسابات المصرفية المرتبطة بالتطبيق.

وقال مصدر مصرفى لـ"الخليج 365"، أنه جارى العمل على استئناف الخدمة وستعود للعمل فى أسرع وقت ممكن.

وحدود تحويل الأموال عبر تطبيق إنستا باى تضع الحد الأقصى للتحويل لقيمة المعاملة الواحدة بقيمة 70 ألف جنيه والحد الأقصى لإجمالى المعاملات اليومية فى التحويل 120 ألف جنيه والحد الأقصى للمعاملات الشهرية للتحويل 400 ألف جنيه.



