شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الطماطم والبطاطس بمنافذ وزارة المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ضخت وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم كميات كبيرة منتجات الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة، بجانب توفير السلع الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين.
وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية حيث شهدت استقرارا
الطماطم 8.5جنيه -
البصل 15جنيها .
- البطاطس بـ 22 جنيها .
- الجزر بـ 25 جنيها .
- بطاطا 10 جنيهات.
- الخيار بـ 20 جنيها
- الباذنجان الأبيض بـ13.3 جنيه.
- الكوسة بـ 18 جنيها .
-الباذنجان العروس 13.5 جنيه .
- الفلفل البلدي بـ 20 جنيها.
- الفلفل الألوان بـ 60 جنيها .
- الليمون بـ 20 جنيها.
- الفاصوليا الخضراء 20 جنيها.
- الموز البلدي بـ 25 جنيها
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