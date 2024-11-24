شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتابع مستجدات تنفيذ برنامج الطروحات الخاص بقطاع المطارات والان مع تفاصيل الخبر

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، سيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشئون منطقة أفريقيا، وشيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لشمال أفريقيا، لمتابعة مستجدات تنفيذ برنامج الطروحات الخاص بقطاع المطارات، والخطوات المستقبلية في هذا الشأن، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، وعدد من مسئولي مؤسسة التمويل الدولية.

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة مُستمرة في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، مُشيرًا إلى أن هناك متابعة دورية للمستجدات الخاصة بالطروحات في القطاعات المختلفة، ومن بين هذه القطاعات قطاع المطارات الذي تتعاون فيه الحكومة المصرية مع مؤسسة التمويل الدولية، المستشار الإستراتيجي للحكومة لتنفيذ برنامج الطروحات.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: اجتماع اليوم يأتي لمتابعة مستجدات المشاورات الخاصة بخطة طرح المطارات التي تتم بين وزارتي: الطيران المدني والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومسئولي مؤسسة التمويل الدولية.

وأعرب رئيس الوزراء عن تطلعه إلى الإعلان قريبًا عن أخبار إيجابية بشأن خطة طرح المطارات بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، مؤكدًا أن هذا سيكون له تأثير جيد للغاية على السوق.

بدوره، أكد سيرجيو بيمنتا، نائب رئيس المؤسسة لشئون منطقة أفريقيا أنه تم إحراز تقدم كبير ومهم في المشاورات الجارية مع الحكومة المصرية بشأن خطة طرح المطارات، حيث تم التوافق على معظم محاور الخطة.

وفي غضون ذلك، أشاد "بيمنتا" بالدعم الكبير المُقدم من رئيس الوزراء، وكذا من الوزراء المعنيين لتنفيذ خطة طرح المطارات وحرصهم الشديد على سرعة تنفيذ الخطة في أسرع وقت.

وفي سياق آخر، استعرض سيرجيو بيمنتا جهود مؤسسة التمويل الدولية ودورها في دعم القطاع الخاص في مصر، مؤكدًا أن المؤسسة تحرص على زيادة قيمة محفظة دعم القطاع الخاص في عدد من المجالات المختلفة من بينها قطاعات السياحة والاستدامة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والشمول المالي وتحسين كفاءة الطاقة والمياه، وخفض الانبعاثات الكربونية.