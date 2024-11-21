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الأرصاد: أجواء مستقرة نهارًا على كافة الأنحاء وفرص الأمطار ضعيفة

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القاهرة - سامية سيد - كتبت – مرام محمد

الخميس، 21 نوفمبر 2024 10:08 ص

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس والظواهر الجوية ودرجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم الخميس.

وقالت الهيئة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، إن اليوم يسوده أجواءً مستقرة ومعتدلة نهارًا اليوم على كافة الأنحاء.

وأضافت أن هناك فرصًا ضعيفة لـ أمطار خفيفة على مناطق متفرفة من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم على القاهرة 26 درجة.

وأوضحت الهيئة درجات الحرارة المتوقعة على النحو الآتي: القاهرة العظمى 26 درجة والصغرى 18، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 15، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 15، وسوهاج العظمى 27 درجة، والصغرى 13، وقنا العظمى 28 درجة والصغرى 13، وأسوان العظمى 27 درجة والصغرى 15.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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