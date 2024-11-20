شكرا لقرائتكم خبر عن بحيرات مصر تعود إلى الحياة.. غدا في الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” فى عدد غد من النسخة المطبوعة مجموعة من التغطيات الهامة على رأسها " بتوجيهات ومتابعة رئاسية.. بحيرات مصر تعود إلى الحياة.. افتتاح موسم الصيد ببحيرة قارون بعد9 سنوات من التوقف وخطة موسعة لإنزال ملايين الزريعة بها.. انتظام عمليات الصيد بـ "المنزلة" بعد تنميتها وزيادة عمقها ويعمل بها 20 ألف صياد.. ضخ 46 مليون جنيه لتنفيذ عمليات تطهير "إدكو" و"البردويل" سواحل ذهبية يعمل بها نحو 5 آلاف صياد من أبناء شمال سيناء.

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