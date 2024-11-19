شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء لـ الخليج 365: الضبعة تكنولوجيا حديثة على المجتمع.. والمصريون أثبتوا قوتهم والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن تكنولوجيا الطاقة النووية لتوليد الكهرباء هى تكنولوجيا حديثة على المجتمع المصري ولكن الشعب المصري يثبت دائما قوته و قدرته على فقعل المستحيل.

و أضاف عصمت فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن تكنولوجيا الطاقة النووية هى جزء من استراتيجية مصر 2040 ، لافتا إلى أن الشبكة الكهربائية المصرية تتمتع بالقوة التى تجعلها قادرة على استيعاب احدث انواع التكنولوجيا الحديثة.

و أشار وزير الكهرباء إلى أن الوزارة ممثلة في هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بقيادة الدكتور أمجد الوكيل ملتزمة بالجدول الزمني المحدد لتشغيل المفاعل النووي المصرى الاول فى موعده 2028، مشيرا إلى أن العالم بأجمعه سيشهد احتفال مصر بهذا الحدث التاريخى.

و وجه عصمت التهنئة للشعب المصرى على تحقيق الحلم النووي المصري الذى لم يكن ليتحقق لولا الإرادة السياسية القوية للرئيس عبد الفتاح السيسي