محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 5-11-2024، على كافة أنحاء محافظات الجمهورية.

وبحسب الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإنه من المتوقع أن يشهد طقس اليوم الثلاثاء 5-11-2024، سقوط أمطار على مناطق من السواحل الشمالية، والدلتا والقاهرة ومدن القناة وشمال سيناء، وأغلب الأنحاء.

ووفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس اليوم الثلاثاء 5-11-2024، معتدل على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مائل للحرارة نهارًا على جنوب البلاد، مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن طقس اليوم الثلاثاء، معتدلًا نهارًا على القاهرة الكبرى، والوجه البحري، وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية، وجنوب سيناء، إذ يكون الطقس مائلًا للحرارة على جنوب الصعيد.

كما توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يكون طقس ليل الثلاثاء مائلا للبرودة، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد، وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

وحذرت من تكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ونشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء.