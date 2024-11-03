شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الرئيس السيسى: أولوية الدولة تخفيف الضغوط والأعباء عن المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها استقبال الرئيس السيسي، اليوم، "كريستالينا چورچييفا" مدير عام صندوق النقد الدولي والوفد رفيع المستوى المرافق لها.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، "كريستالينا چورچييفا" مدير عام صندوق النقد الدولي والوفد رفيع المستوى المرافق لها، وتناول اللقاء مناقشة التطورات الخاصة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، الذي يتم بالشراكة مع الصندوق، حيث أعرب ك الرئيس عن تطلع مصر لاستكمال التعاون مع الصندوق خلال الفترة المقبلة، والبناء على ما تحقق بهدف تعزيز استقرار الأوضاع الاقتصادية، وخفض معدلات التضخم، مشيراً إلى ضرورة مراعاة المتغيرات وحجم التحديات التي تعرضت لها مصر في الفترة الأخيرة بسبب الأزمات الإقليمية والدولية، التي كان لها بالغ الأثر على الموارد الدولارية وإيرادات الموازنة، ومشدداً على أن أولوية الدولة هي تخفيف الضغوط والأعباء عن كاهل المواطنين، لاسيما من خلال مكافحة التضخم وارتفاع الأسعار، مع استمرار جهود جذب الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص لزيادة معدلات التشغيل والنمو.

الرئيس السيسى لمديرة صندوق النقد: أولوية الدولة تخفيف الضغوط والأعباء عن المواطن

أعربت "كريستالينا چورچييفا" مدير عام صندوق النقد الدولي، عن تقديرها البالغ لجهود الدولة المصرية خلال المرحلة الأخيرة، والبرنامج الإصلاحي الذي يتم تنفيذه بعناية مع وضع الفئات الأكثر احتياجاً في مقدمة الأولويات، مشيدة بالتقدم الذي تحرزه مؤشرات الاقتصاد الكلي رغم التحديات غير المسبوقة في الفترة الراهنة، وهي المؤشرات التي انعكست في النظرة الإيجابية لمؤسسات التصنيف الائتماني الدولية ورفع تصنيف مصر الائتماني وتزايد الاستثمارات. أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة ملتزمة بتشديد الرقابة علي جميع مكاتب التموين بالمحافظات لضمان الشفافية والعدالة في توزيع الدعم، وتوجيهات مشددة لمديري المديريات التموينية بالمرور الدوري والميداني علي مكاتب التموين للتأكد من تقديم كافة الخدمات للمواطنين بإنتظام. صرح المتحدث العسكرى بأن الفريق أول عبدالمجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى تفقد منظومة التدريب القتالى لأحد تشكيلات الجيش الثانى الميدانى وذلك للإطمئنان على سير العملية التدريبية للمقاتلين ، والذى يأتى فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على المتابعة الميدانية لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.يتفقد منظومة التدريب القتالى لأحد تشكيلات الجيش الثانى الميدانى. المتحدث العسكرى: الفريق أول عبدالمجيد صقر يتفقد منظومة التدريب القتالى لأحد تشكيلات الجيش الثانى الميدانى وزير التموين: تشديد الرقابة على مكاتب تقديم الخدمات للمواطنين قال محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن القيادة السياسية ممثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسى تقدم تدعما غير مسبوق للتعليم وتضعه على رأس أولوياتها، مشددا على أن الوزارة لا تدخر جهدا فى تطوير العملية التعليمية، كما أن الدولة بذلت جهدا فى دعم وتطوير العملية التعليمية، مشيرا إلى أن جودة التعليم تمثل مصلحة مشتركة للطالب والمدرسة والوزارة، حيث دعا الوزير المسئولين عن المؤتمر السابع لضمان جودة التعليم والاعتماد بخروج توصيات قابلة للتطبيق على أرض الواقع. وزير التعليم: القيادة السياسية تقدم دعما غير مسبوق لتطوير التعليم تنطلق غدًا الإثنين عملية توزيع (40) طنًّا من اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات (القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والدقهلية، والفيوم، والغربية، وكفر الشيخ، وبنى سويف، والمنيا، ومطروح، والشرقية، والإسماعيلية، والمنوفية، والبحيرة، والوادى الجديد، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان )، وذلك بالتنسيق بين وزارتى الأوقاف والتضامن الاجتماعى والمحافظات المعنية، ومن خلال قوائم المستفيدين المُعدة بمعرفة وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك على النحو التالي: تداولت المواقع المغرضة واللجان الإلكترونية المعادية للدولة المصرية، مجموعة صور قديمة لسفن حربية غربية تحمل إحداها علم بريطانيا أثناء مرورها من قناة السويس عام 1998، في محاولة لتوظيفها داخل إطار التشكيك في دور الدولة المصرية تجاه القضايا العربية. قال الحرس الثوري الإيراني إننا نحذر الولايات المتحدة وإسرائيل بأننا سنوجه ردا قاسيا ولا نخشى أي تهديدات، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية". الحرس الثوري الإيرانى: نحذر الولايات المتحدة وإسرائيل بأننا سنوجه ردا قاسيا مواقع ولجان إلكترونية معادية تروج صورا قديمة لسفن بقناة السويس للتشكيك في دور مصر..صور وزارة الأوقاف توزع 40 طنا من اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية بـ20 محافظة يستمر اليوم الأحد، تأثر البلاد بفرص أمطار على بعض المناطق، تزامنا مع حالة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية التى تعرض لها البلاد من الجمعة الماضية . الأرصاد تكشف خرائط الأمطار المتوقعة اليوم على أنحاء الجمهورية كافة

مديرة صندوق النقد الدولى: مصر تضع الفئات الأكثر احتياجا فى مقدمة الأولويات