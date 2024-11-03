عمرو أديب يوضح دلالة رفع وكالة فيتش تصنيف مصر الائتماني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

علق الإعلامي عمرو أديب، على رفع وكالة فيتش التصنيف الائتماني لمصر للمرة الأولى منذ عام 2019، واصفا أنها خطوة تمثل دفعة جديدة للاقتصاد المصري.

وقال "أديب"، في برنامجه "الحكاية" إن هذا القرار يأتي قبل يوم واحد من انطلاق الاجتماعات مع مسؤولي صندوق النقد الدولي، مما يعزز من الثقة في الاقتصاد المصري ويفتح الباب أمام المزيد من المكاسب خلال المفاوضات حول برنامج مصر التمويلي.

وأكد مقدم "الحكاية"، أن الاقتصاد المصري يمر بمرحلة مهمة من التعافي، مشددًا على أهمية الحفاظ على هذا الزخم وعدم العودة إلى الأزمات السابقة، معقبًا: "الاقتصاد في مرحلة التقاط الأنفاس، مش عايزين نرجع تاني للأزمات، كانت أيام سودا يا رب ما ترجع".

وأشار إلى أن صفقة "رأس الحكمة" كانت نقطة تحول مهمة في مسار الاقتصاد المصري، ولكن لا يزال هناك تحديات يجب مواجهتها، أبرزها التضخم وارتفاع الأسعار، مضيفًا: "عدينا من عنق الزجاجة بعد صفقة "رأس الحكمة" ويتبقى مجابهة معدلات التضخم وارتفاع الأسعار"

ودعا أديب إلى ضرورة الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، مؤكداً أن هذه الإصلاحات تشبه المضادات الحيوية التي تحتاج إلى جرعات متكاملة لتحقيق الشفاء التام. وأوضح أن تحقيق نمو اقتصادي سريع ليس هدفاً واقعياً في الوقت الحالي، وأن الهدف الأساسي هو تحقيق نمو مستدام ومستقر.

واختتم: "عايزين اقتصاد دولة طبيعية نامية لديها تحديات، مصر غير مرشحة للانطلاق الاقتصادي السريع، وفكرة وثبات النمر الاقتصادي غير مطروحة، امسكوا السكة الصح وكملوا الطريق، الإصلاح الاقتصادي مضاد حيوي يستلزم تناول جميع جرعاته للشفاء".