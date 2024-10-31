شكرا لقرائتكم خبر عن باحثة: نتنياهو يريد تفكيك البنية العسكرية والصاروخية لحزب الله والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتورة زينة منصور، باحثة في الشؤون العربية، إن هناك لنتنياهو رئيس وزراء الاحتلال أهداف عليا وأخرى صغرى، يحاول أن يحققها من خلال الحرب على لبنان وقطاع غزة.

وأضافت «زينة منصور»، في لقاء مع الإعلامية فيروز مكي مقدمة برنامج "مطروح للنقاش"، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الأهداف الصُغرى في لبنان تتمثل في تفكيك البنية التحتية والصاروخية لحزب الله وتحويله لحزب سياسي، وهناك آراء أخرى تذهب إلى اجتثاثه وإنهاء دوره في الهيمنة على لبنان ومؤسسات الدولة.

وذكرت، أن الأهداف الصغرى في غزة ضمان حفظ الأمن الحدودي للاحتلال وسكان الشمال، ومن ثم، فقد حدث التصادم مع حركة حماس كونه فصيل عسكري مسلح يُشكل خطر على أمن غلاف غزة، بالنسبة للاحتلال.

وأشارت، إلى أنّ من بين الأهداف العليا لنتنياهو رسم وتخطيط اقتصادي سياسي عسكري للشرق الأوسط الجديد بما يقطع أذرع فصائل المقاومة الممولة من إيران بشكل كلي، وأن تتحول المواجهة مع أذرع إيران إلى مواجهة مع طهران نفسها، لافتًا، إلى أنّ هذه المواجهة قد تشكل خطرا على الأمن والسلم في الإقليم.