"مش بيفهم عربي".. ماذا حدث في أولى جلسات "طبيب النساء" المعتدي على بناته الـ 3 قبل جلسة الغد؟



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-أحمد عادل:

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، غدًا الخميس، ثاني جلسات محاكمة "طبيب نساء" على خلفية اتهامه بالتعدي جنسيًا على بناته الـ3 داخل فيلا بمنطقة التجمع الخامس.

ويرصد "الخليج 365" كواليس أولى جلسات محاكمة "طبيب النساء" المتهم بالتعتدي جنسيًا على 3 بناته في التجمع الخامس.

حضر الطبيب المتهم بالاعتداء جنسيًا على 3 بناته من محسبه لمقر محكمة جنايات القاهرة، الأحد الماضي، وسط حراسة أمنية مشددة، وظهر المتهم بملابس الحبس الأحتياطي، وقامت قوة من حرس الجلسة من إيداعه داخل قفض الأتهام.

بدأت الجلسة برئاسة المستشار محمود السيد الكحكي، وتلى أمين السر أمر إحالة النيابة العامة، وبسؤال هيئة المحكمة المتهم عن ارتكابه التهمة الموجهة من عدمه؟، فوجئت بعدم إدراكه للحديث الموجه إليه.

وقال دفاع المتهم للمحكمة، أن موكله رغم كونه مصري يحمل الجنسية الأمريكية، لكنه لا يستطيع فهم الحديث باللغة العربية، وأن تحقيقات النيابة العامة أجريت في حضور مترجم، ليقرر رئيس المحكمة برفع الجلسة للمداولة.

وشهدت الجلسة حضور 2 من المجني عليهمن أبناء الطبيب المتهم، داخل قاعة المحكمة للإدلاء بشهادتهم أمام الهيئة.

وبعد مدوالة أعضاء الهيئة، صدر قرار المحكمة بتأجيل محاكمة المتهم لجلسة 31 أكتوبر، غدًا الخميس، لحضور مترجم واستكمال محاكمة المتهم.

وكانت قررت النيابة العامة إحالة طبيب نساء، والمتهم بالتعدي جنسيًا على بناته الـ3 إلى محكمة الجنايات، إذ حددت جلسة 31 أكتوبر لنظر أولى جلسات محاكمته.

حصل "الخليج 365" على نسخة من تحقيقات النيابة، في القضية رقم 10367 لسنة 2024 جنايات التجمع الخامس، في واقعة اتهام طبيب نساء بالتعدي جنسيًا على بناته الـ3 بعد تهديدهن وحبسهن ومنعهن من أي تواصل مع الآخرين.

وقالت المجني عليها الثالثة "ب. م"، في التحقيقات، إن المتهم والدها واقعها بغير رضاها في العديد من المرات بإيلاج قضيبه في فرجها، لافتة إلى أنها انصاعت له خشية من تهديده المستمر معها بمعاودة حبسها في حجرتها وحرمانها من التعليم.

وتابعت المجني عليها، أن الواقعة المصورة كانت هي المرة الأخيرة من مواقعة المتهم لها، وقيامه بهتك عرضها بالقوة في فترات مختلفة بأن كان يباغتها ويمسك بمواطن عفتها ويُقبلها، لافتة إلى أنه أتى ذات الأفعال مع الشاهدتين الأولى والثانية.