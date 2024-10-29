شكرا لقرائتكم خبر عن غارة للاحتلال أمام منزل رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى فى بلدة تبنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت فضائية سكاي نيوز عربية في نبأ عاجل بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارة أمام منزل رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في بلدة تبنين الجنوبية.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية الاثنين 28 أكتوبر 2024، عن حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي ضد البلاد على مدار عام مضى.

قالت وزارة الصحة اللبنانية إن 60 شهيدا سقطوا وأصيب 58 آخرون في غارات إسرائيلية على بلدات عدة في البقاع شرقي البلاد.

أفادت وزارة الصحة اللبنانية باستشهاد 2710 شهداء وإصابة 12 ألفا و592 منذ بدء العدوان الإسرائيلي على البلاد.

وقالت في بيان صادر عنها فى وقت سابق الاثنين إن حصيلة الشهداء اليوم بلغ 38 شخصا فضلا عن وجود 124 جريحا.

وأوضحت أن إحصاء الشهداء يتضمن القطاع الصحي وجرحاه والخسائر الحاصلة في المستشفيات والمراكز الصحية والإسعافية والآليات.