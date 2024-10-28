شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365 يطلق بوابة طوف وشوف محافظات بلدنا لإبراز معالم مصر والان مع تفاصيل الخبر

تزخر محافظات مصر بالعديد من المعالم السياحية والأثرية والأماكن التراثية والترفيهية، التى ربما يجهلها بعض أبناء كل محافظة، فى الوقت الذى تأتى إليها وفود من كل دول العالم يقطعون آلاف الأميال للاستمتاع بجمال المعابد الأثرية فى الأقصر، مثل معبد مدينة هابو الذى قام ببنائه الملك رمسيس الثالث لإقامة الطقوس الجنائزية ولعبادة المعبود آمون، ومقابر ملوك وملكات الأسر الفرعونية بالقرنة، وسياحة البالون الطائر بالأقصر، وفى أسوان بلاد الدهب، يستمتعون بمعبد أبوسمبل والسد العالى وقرية غرب سهيل النوبية وجزيرة النباتات والبواخر السياحية والسوق السياحى ومقبرة الأغخان ومتحف النوبة وأبو الهوا، وفى الإسكندرية يستمتعون بجمال شواطئها وحدائق المنتزة الملكية، ومكتبة الإسكندرية العريقة، وغيرها من العالم فى كافة المحافظات.



الخليج 365 أطلق مبادرة للدعوة لزيارة والاستمتاع بجمال معالم محافظات مصر، خلال إبراز المعالم والأماكن السياحية والترفيهية فى كل محافظة، تحت شعار "طوف وشوف محافظات بلدنا"، من خلال بوابة مخصصة عبر موقع الخليج 365، بعنوان محافظات بلدنا يمكن للقراء من خلالها الاطلاع على معالم كل محافظة على حدة ومعرفة كيفية زيارتها وأفضل الأوقات للاستمتاع بها.



بوابة محافظات بلدنا تبرز أيضا أهم العادات والتقاليد والحرف التراثية التى تميز كل محافظة، مثل صناعة الشال الفرعونى بورش النول اليدوى بقنا، والأوانى الفخارية والتلى فى سوهاج، حكاية "الجرجار" زى نساء النوبة فى المناسبات، أسرار فن الكف الموروث الصعيدى بكلمات ارتجالية لنجوم الطرب.

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