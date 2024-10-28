شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم القصاص بقمة الإبداع الإعلامي: التكنولوجيا تتيح فرصا وتحديات في آن واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس مجلس ادارة الخليج 365 أكرم القصاص إن هناك العديد من الفرص التي تتيحها التكنولوجيا بينما تبقى هناك تحديات كبيرة، موضحا أن السؤال المطروح يدور حول ما إذا كانت السوشيال ميديا منافس للإعلام التقليدي أم مكمل له.

وأضاف القصاص، خلال إدارته لجلسه نقاشية بقمة الإبداع الإعلامي للشباب العربي التي تنظمها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن التكنولوجيا تمثل تحديا من جانب آخر في ظل ما تساهم به في نشر الشائعات في الكثير من الأحيان.

وأشاد القصاص بقمة الإبداع الإعلامي للشباب العربي، في ظل مناقشتها لقضايا تحمل حساسية كبيرة في ضوء التطور الكبير في مجال التكنولوجيا



