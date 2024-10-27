أمطار رعدية.. الأرصاد تكشف عن موعد أول حالات عدم الاستقرار في الطقس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه على مدار هذا الأسبوع وحتى يوم الخميس الطقس الدافىء مستمر فى فترة النهار، وبرودة فى فترات الليل.

وأضافت غانم خلال مداخلة لبرنامج "اليوم" اعلى قناة dmc، أنه خلال هذه الأيام نشهد استقرار فى الأحوال الجوية، وقيم درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام، والعظمى على القاهرة الكبرى من 27 إلى 28 درجة مئوية.

وأوضحت أنه مع زيادة سطوع أشعة الشمس في فترة النهار نشعر بالدفء وعند غيابها نشعر بالبرودة، خاصة فى ساعات الليل المتأخر أو فترات الصباح الباكر.

وأكدت أنه اعتبارًا من يوم الجمعة المقبل تبدأ حالة من حالات عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية نشهد خلالها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، قد تصل للرعد، وانخفاض قيم درجات الحرارة فى فترات النهار وفترات الليل نتيجة وجود امتداد منخفض جوى متعمق فى طبقات الجو العليا.