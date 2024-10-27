شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان الإيرانى: الرد على العدوان الإسرائيلى حتمى ومن حقنا الدفاع عن أنفسنا والان مع تفاصيل الخبر

قال رئيس البرلمان الإيراني إن الرد على العدوان الإسرائيلي حتمي ومؤكد ومن حقنا الدفاع عن أنفسنا، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

ونفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس السبت تنفيذ ضربات وصفها بالدقيقة على أهداف عسكرية في إيران، بحسب وكالة "رويترز".

ويأتي هذا التطور في سياق التصعيد المُتبادل بين الطرفين، حيث كان الاحتلال الإسرائيلي يخطط للرد على الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران في الأول من أكتوبر، والذي يعد ثاني هجوم مباشر تشنه طهران على إسرائيل خلال ستة أشهر.

وتشهد المنطقة حالة من التوتر المُتصاعد، في ظل تبادل التهديدات والضربات العسكرية بين الجانبين، مما يثير مخاوف المجتمع الدولي من تداعيات هذا التصعيد على استقرار المنطقة.