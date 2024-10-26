شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يشاهد فيلما تسجيليا بعنوان حكايات الأبطال بحفل اتحاد القبائل والان مع تفاصيل الخبر

شاهد الرئيس السيسي فيلما تسجيليا تحت عنوان حكايات الأبطال خلال مشاركته في احتفالية اتحاد القبائل العربية والعائلات المصرية بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر.

ويشارك حزب حماة الوطن، بحشود كبيرة في احتفالية ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي ينظمها اتحاد القبائل العربية والعائلات المصرية، باستاد العاصمة الإدارية الجديدة.



وحرص قيادات حماة الوطن، على عمل الترتيبات والتنسيق اللازم مع كافة الأمانات على مستوى الجمهورية، للمشاركة في هذا الحدث الاستثناني، في إطار احتفالات الحزب بالذكرى 51 لانتصارات أكتوبر المجيدة.



ويؤكد الحزب أن الاحتفالية، تؤكد على اعتزاز أبناء مصر بأبطال القوات المسلحة، الذين نجحوا في تحقيق النصر في السادس من أكتوبر 1973، فضلا عن تأييد القيادة السياسية كل ما تراه مناسبا من أجل الحفاظ على مصر وأمنها القومي.