شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو سعد يشكر الرئيس السيسي لتلبيته دعوة اتحاد القبائل لحضور حفل انتصارات أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

قدم الفنان عمرو سعد الشكر للرئيس السيسي لتلبيته دعوة اتحاد القبائل لحضور احتفالية بمرور 51 عاما على انتصارات أكتوبر وتشهد الاحتفالية حشدا جماهيريا من كافة محافظات مصر.

ويشارك حزب حماة الوطن، بحشود كبيرة في احتفالية ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي ينظمها اتحاد القبائل العربية والعائلات المصرية، باستاد العاصمة الإدارية الجديدة.



وحرص قيادات حماة الوطن، على عمل الترتيبات والتنسيق اللازم مع كافة الأمانات على مستوى الجمهورية، للمشاركة في هذا الحدث الاستثناني، في إطار احتفالات الحزب بالذكرى 51 لانتصارات أكتوبر المجيدة.



ويؤكد الحزب أن الاحتفالية، تؤكد على اعتزاز أبناء مصر بأبطال القوات المسلحة، الذين نجحوا في تحقيق النصر في السادس من أكتوبر 1973، فضلا عن تأييد القيادة السياسية كل ما تراه مناسبا من أجل الحفاظ على مصر وأمنها القومي.