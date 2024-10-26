شكرا لقرائتكم خبر عن جوتيريش يبدى قلقه البالغ للتصعيد فى الشرق الأوسط بعد هجوم إسرائيل على إيران والان مع تفاصيل الخبر

أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش يبدي "قلقه البالغ" للتصعيد في الشرق الأوسط بعد الضربات الإسرائيلية على إيران.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، بدء تنفيذ ضربات وصفها بالدقيقة على أهداف عسكرية في إيران، بحسب وكالة "رويترز".

وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أنها على علم بتقارير الانفجارات في إيران ويجري التحقق منها، بينما أكد مسؤولون إسرائيليون، أن الجيش بدأ ضربات في إيران.

ويأتي هذا التطور في سياق التصعيد المُتبادل بين الطرفين، حيث كان الاحتلال الإسرائيلي يخطط للرد على الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران في الأول من أكتوبر، والذي يعد ثاني هجوم مباشر تشنه طهران على إسرائيل خلال ستة أشهر.

وتشهد المنطقة حالة من التوتر المُتصاعد، في ظل تبادل التهديدات والضربات العسكرية بين الجانبين، مما يثير مخاوف المجتمع الدولي من تداعيات هذا التصعيد على استقرار المنطقة.



