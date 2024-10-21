شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تعلن توافر البروتوكول العلاجى لمرض جدرى القرود بمستشفيات الحميات والان مع تفاصيل الخبر

كشفت وزارة الصحة والسكان عن توفير البروتوكول العلاجى الخاص بعلاج مرض جدرى القرود بمستشفيات الحميات بالجمهورية مشيرة إلى أنه تم توزيع الدليل الإرشادى الخاص بالتشخيص والعلاج على جميع المستشفيات .

وأكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن فيروس جدرى القرود معروف لنا ويمكن التعامل معه داخل مستشفيات الحميات الحكومية.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أنه يمكن الوقاية منه عن طريق عدم مخالطة المرضى والبعد عن الأماكن المزدحمة، مؤكدًا أنه لا ينتشر بسهولة ولا ينتقل عبر الهواء لمسافات طويلة، ولكن عن طريق مخالطة المصابين بالفيروس لفترات طويلة وبشكل وثيق، وهو ما يجعل أنه من غير المرجح التحول لجائحة عالمية مثل كورونا.

وكشف عبد الغفار أنه من أهم أعراض الإصابة بالفيروس هو ارتفاع درجة الحرارة والطفح الجلدي، مؤكدًا أن مضادات الفيروسات متوافرة في المستشفيات لعلاج الحالات المصابة بـ مرض جدرى القرود عند اكتشافها، مؤكدًا أن العزل يتم في مستشفيات الحميات بالجمهورية.