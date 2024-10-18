شكرا لقرائتكم خبر عن "أونروا": لو توقفنا عن العمل 24 ساعة فهذا حكم بالإعدام على سكان غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عدنان أبو حسنة، المستشار الإعلامي لوكالة الأونروا، إن المقصود من الاتهامات الموجهة للأونروا هي تصفية الوكالة، لأن إسرائيل تعتقد أنه بتصفية الأونروا سيتم تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وتصفية مفهوم الحل السياسي وحل الدولتين.

وأضاف، خلال مداخلة عبر "زوم" في برنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة "أون"، أن تقرير وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة والتي نفذت مهمة للتحقيق مع الأونروا قالت إن الأنوروا لديها من الآليات لمواجهة موضوع الانتماءات السياسية ما هو غير موجود على الإطلاق في منظمات الأمم المتحدة، وقالت إن إسرائيل لم تقدم أدلة كافية على تورط 12 من أعضاء الأونروا.

وتابع: "ليس لدينا خيار إلا العمل في غزة، لأننا لو توقفنا 24 ساعة عن العمل في غزة فهذا معناه الحكم بالإعدام على المكان، لأننا لوحدنا في غزة لدينا 13 ألف موظف ومئات العربات والمؤسسات والأنظمة والمعلومات موجودة لدينا منذ 76 عام ونحن نعمل في غزة".