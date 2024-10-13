شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل تقتل أطفال غزة.. مسيرات الاحتلال تستهدف صغارا يلهون بمخيم الشاطئ والان مع تفاصيل الخبر

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، ارتكاب جرائم الحرب في قطاع غزة الفلسطيني، حيث تستمر في قتل الأطفال والنساء بالقطاع المحاصر منذ السابع من أكتوبر 2023.

وعلى مدار كامل قتلت إسرائيل ما يزيد عن 17 ألف طفل من بين ما يقرب من 43 ألف فلسطيني استشهدوا منذ الحرب على غزة أكتوبر الماضي.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية، الأحد، إن مسيرات الاحتلال الإسرائيلي، استهدفت مجموعة من الأطفال كانوا يلعبون في محيط قهوة غبن بمخيم الشاطئ، ما أدى لاستشهاد 5 أطفال على الفور، وإصابة آخرين كانوا قربهم.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 42,227 مواطنا، وإصابة 98,464 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.



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