شكرا لقرائتكم خبر عن بدء مؤتمر ريادة الأعمال والاستثمار العربى تحت شعار "فرص واعدة" والان مع تفاصيل الخبر

بدأ منذ قليل مؤتمر ريادة الأعمال والاستثمار العربي، والذى ينظمه اتحاد مؤسسة شباب قادرون للتنمية المستدامة أحد الكيانات الشبابية التابعة لوزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع عدة جهات حكومية وخاصة.

يهدف المؤتمر إلى تعزيز الابتكار والتنمية الإقتصادية في الدول العربية، من خلال توفير منصة للتفاعل بين الرواد والمستثمرين، وتبادل الخبرات والأفكار، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص.

وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، التقى اتحاد "شباب قادرون" وهو أحد الكيانات الشبابية التابعة للوزارة، وأحد أعضاء اتحاد تنظيم الكيانات الشبابية، تمهيدًا لاختيار المشروعات الناشئة لمؤتمر ريادة الأعمال والاستثمار العربي، بالتعاون مع الإدارة المركزية لتمكين الشباب.

واستعرض اللقاء مجموعة من مشروعات شباب قادرون في ريادة الأعمال، وكذلك والبرامج والأنشطة القادمة والتي سيتم تنفيذها في إطار مجال ريادة الأعمال واكتشاف المواهب والذكاء الاصطناعي وغيرها من الأنشطة والبرامج التي من شأنها رفع وعي الشباب وزيادة التنمية الشبابية بمختلف محافظات الجمهورية.

وأكد وزير الشباب والرياضة أهمية دور الكيانات الشبابية في بناء مجتمع حيوي وفاعل، والدور الكبير الذي يقوم به الاتحاد في بناء شبكة قوية من الكيانات الشبابية العاملة في مختلف المجالات، وتوحيد جهودها لخدمة الشباب والمجتمع.



