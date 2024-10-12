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نبش مقابر.. الداخلية تكشف أسرار فيديو إخراج جثث من مقابر بالقليوبية | صور

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد أبو النجا:

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يتضمن قيام أحد الأشخاص، ويعاونه آخر بالحفر بإحدى المقابر بدائرة قسم شرطة الخانكة بالقليوبية، وانتشال بعض الرفات.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم السبت، بالفحص أمكن تحديدهما وضبطهما، وتبين أنهما عامل بمقابر الصدقة ونجله، وبمواجهتهما قرر الأول بقيامه بالاشتراك مع نجله بتنظيف مقابر الصدقة، ونقل بعض العظام إلى العين المجاورة لها (المخصصة لتجميع الرفات)، لتزاحم المقبرة، تمهيداً لاستقبال حالة وفاة جديدة بذات المقبرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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